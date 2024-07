Sie möchten Shakra, Krokus und Status Quo live erleben? Machen Sie mit und gewinnen Sie Tickets für das Stars in Town am 8. August 2024.

Vom 2. bis 10. August verwandelt sich die Altstadt von Schaffhausen in ein Festivalgelände. Auf zwei Bühnen treten nebst Schweizer Top-Acts auch internationale Grössen auf. Am Donnerstag, 8. August sorgen Shakra, Krokus und Status Quo für ordentlich Stimmung. Der Abend ist ausverkauft. Aber: SRF 1 verlost Stehplatz-Tickets für diesen Abend mit exklusivem Zutritt zum Tower und einer Backstage-Führung.

Shakra, das sind fünf Schweizer Hardrocker, die mit ihrer Kraft und Energie die Musik zum Leben bringen. Diesen Sommer macht die Band die Schweizer Openair-Szene unsicher und ist unter anderem beim Openair Etziken Ende Juli und beim Brienzersee Rockfestival anfangs August dabei. Am 8. August füllen sie dann die Schaffhauser Altstadt mit ihrem schnörkellosen Hardrock.

Kult-Bands wie Krokus und Status Quo

Auch der zweite Act an diesem Abend hat sich dem Rock verschrieben – und wie. Die Band Krokus verkauft ihre Alben auf der ganzen Welt. Sogar in Australien, Mexiko und Japan hören Rockfans die Alben von Krokus. In diesem Jahr feiert die Band ihr 50-jähriges Jubiläum. Wenn das also kein Grund ist, Krokus live am Stars in Town zu erleben?!

Legende: Krokus, das sind Marc Storace, Chris von Rohr und Mandy Meyer. Keystone/Peter Schneider

Mit Status Quo tritt am 2. August auch eine Gruppe aus dem Ausland auf. Die britische Band gilt mit über 118 Millionen Tonträger als eine der erfolgreichsten Bands. Ihre Musik bewegt sich zwischen Bluesrock und Sound, ganz im eigenen Status Quo-Stil.

Legende: In den 1960er-Jahren gegründet, gilt die britische Band Status Quo als eine der erfolgreichsten Rockgruppen. EPA/Jero Morales

So können Sie dabei sein

Dieser vielfältige Rock-Mix ist genau das richtige für Sie? Dann nehmen Sie an der Verlosung teil und mit etwas Glück stehen Sie am 2. August auf dem SRF-Tower in der Schaffhauser Altstadt!

Hinweis: Es werden nur die Gewinnerinnen und Gewinner kontaktiert.