Im Vorfeld des Eurovision Song Contest wird die wohl grösste Ü60-Disco der Welt gefeiert. Die Veranstaltung findet am 3. Mai 2025 von 13.30 - 18 Uhr im Cube Concept Club in der Messe Basel statt.

Flyer

Unter dem Motto «United by music. On the dancefloor!» erwartet Sie ein unvergesslicher Nachmittag voller guter Stimmung, legendärer Hits und einzigartiger ESC-Momente. Verschiedene DJs bringen die grössten Disco-Klassiker der 60s, 70s & 80s auf die Plattenteller, während Überraschungsgäste aus der grossen ESC-Community für besondere Highlights sorgen. Neben grossartiger Musik warten auf Sie genussreiche Verpflegung und ausreichend Sitzgelegenheiten für entspannte Verschnaufpausen und anregende Gespräche. Ein kostenloser Welcome-Drink sorgt für die perfekte Einstimmung.

Hier können Sie Tickets für sich und Ihre Begleitung gewinnen. Einfach das Formular unten ausfüllen und mit etwas Glück sind Sie dabei.

Hinweis: Gewinnerinnen und Gewinner werden direkt benachrichtigt.