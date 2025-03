Am Nachmittag vor dem ESC-Finale am 17. Mai 2025 findet die «Preview Show» statt. In einer Hauptprobe üben die qualifizierten Musikerinnen und Musiker ein letztes Mal den gesamten Ablauf. Mit etwas Glück können Sie und Ihre Begleitung hautnah dabei sein. Teilnehmen können Sie, in dem Sie das Formular unten ausfüllen.

Gewinnerinnen und Gewinner werden direkt vom Ticketing informiert. Viel Glück!