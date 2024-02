Inhalt

Ticketverlosung - «Swissmade live»: Adrian Stern zu Gast bei Marietta Tomaschett

Seit über 30 Jahren steht der Badener Musiker Adrian Stern auf der Bühne. Am 16. März 2024 ist er zu Gast in der Sendung «Swissmade» bei SRF 1-Moderatorin Marietta Tomaschett. Sie können mit Ihrer Begleitung live in der «Live Stage» auf dem Campus von SRF Leutschenbach in Zürich dabei sein.