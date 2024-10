Per E-Mail teilen

Am 31. Dezember 2024 um Mitternacht endet die UKW-Ära in der Schweiz: Die SRG schaltet die analoge Radiofrequenz endgültig ab. Schon jetzt nutzen über 80 % der Hörerinnen und Hörer SRG-Programme digital – sei es via DAB+ oder über Internet und Kabel-TV. Trotzdem gibt es immer noch viele Radiofans, die nur über UKW hören.

Wir helfen Ihnen beim Umstieg

SRF 1 bietet daher Unterstützung für alle, die noch analog hören: Mit «Hähni hilft!» besucht unser Reporter Marcel Hähni im Dezember Haushalte, die auf DAB+ umsteigen möchten. Ob Zuhause oder im Auto – Marcel bringt nicht nur den passenden Adapter oder ein neues Radio mit, sondern erzählt auch die Geschichten der Hörerinnen und Hörer, die mit ihrem Radio viel erleben und verbinden.

Alles zur Umstellung auf DAB+ Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF Antworten zu den häufigsten Umstellungsfragen, konkrete Anleitungen und Videos gibt es jederzeit auf dem Infoportal der Schweizer Radiobranche hier: www.dabplus.ch Dort gibt es auch ausführliche Informationen zur Umrüstung eines Autoradios auf DAB+: https://dabplus.ch/dab-im-auto/

Jetzt bewerben

Schreiben Sie uns über das untenstehende Formular, was Ihr Radio für Sie bedeutet und warum Marcel Hähni Ihnen helfen sollte. Vielleicht ist er schon bald bei Ihnen vor Ort!