Am 16. März besucht Eros Ramazzotti das Hallenstadion Zürich. Erleben Sie die Italo-Pop-Ikone als SRF 1-Ehrengast – mit Lounge-Zugang, Apéro und persönlicher Begleitung durch Moderatorin Monika Buser.

Eros Ramazzotti live in Zürich: Seien Sie unser Ehrengast!

Über 70 Millionen verkaufte Tonträger machen Eros Ramazzotti zu einem der erfolgreichsten Musiker Italiens. Seine grossen Hits und neuen Songs bringt er nun live auf die Bühne: Im Rahmen seiner Welttournee kommt er ins Zürcher Hallenstadion.

Jetzt haben Sie die Chance, die Eros Ramazzotti live zu erleben. Als SRF 1-Ehrengast – exklusiv und unvergesslich.

Legende: Eros Ramazzotti gastiert im Hallenstadion Zürich. Als SRF 1-Ehrengast können Sie dabei sein. KEYSTONE/DPA/Rolf Vennenbernd

Das ist im Ehrengast-Paket enthalten

Als SRF 1-Ehrengast gewinnen Sie ein erstklassiges Konzert- und Eventerlebnis.

Sie erhalten eine exklusive Führung durch die SRF Radio Hall inklusive kurzem Besuch am Sender und einem Apéro vor Ort. Danach geht's mit bequemem Transfer ins Hallenstadion, wo ein Apéro Riche in einer für Sie reservierten Lounge auf Sie wartet. Von der Studio-Lounge aus geniessen Sie das Konzert von Eros Ramazzotti. Begleitet werden unsere SRF 1-Ehrengäste von Moderatorin Monika Buser.

Eros Ramazzotti in Zürich Box aufklappen Box zuklappen Datum: Montag, 16. März 2026 Zeit: ab 17 Uhr Apéro und Führung: Radio SRF (Radio Hall), Zürich Apéro Riche und Konzert: Hallenstadion Zürich Begleitung SRF 1: Monika Buser

So können Sie gewinnen

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden am Dienstagnachmittag, 17. Februar ab 14:00 Uhr auf Radio SRF 1 sowie online ausgelost. Bitte füllen Sie das untenstehende Formular aus. Wir drücken die Daumen!

Hinweis: Es werden lediglich die Gewinnerinnen und Gewinner benachrichtigt.