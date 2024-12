Verlosung - Exklusives Probe-Erlebnis mit Philipp Fankhauser zu gewinnen

Sie brauchen noch ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk? Wir hätten da etwas für Sie: Erleben Sie Philipp Fankhauser und seine Band am 18. Januar 2025 in der Pianoschmiede in Wildegg bei den Proben mit Apéro. Zudem können Sie 1x2 Tickets für ein Konzert Ihrer Wahl auf der Tournee 2025/26 gewinnen.