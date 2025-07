Anastacia, Gotthard und Dave Stewart Eurythmics verzaubern Sie an der «Magic Night» in Zofingen.

Es sind musikalische Zeitreisen, die in der «Magic Night» auf dem Heitere-Platz in Zofingen seit 2008 stattfinden. Am Mittwoch, 6. August, ist es wieder so weit. Die Zeitmaschine auf der Bühne bespielen Anastacia, Gotthard und Orchester und Dave Stewart feat. Vanessa Amorosi.

Gewinnen Sie Stehplatz-Tickets für die musikalische Zeitreise am Mittwoch, 6. August.

Wir drücken die Daumen – und sagen schon jetzt: Viel Glück!

