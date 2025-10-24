Trauffer ist nicht nur Musiker, sondern auch Volksheld mit E-Gitarre. Ob auf Grossbühnen, in Stadien oder im Kuhstall – seine Auftritte sind energiegeladen, seine Songs gehen direkt ins Herz. Mit seinem Mix aus Pop, Rock und volkstümlichem Sound begeistert er seit Jahren ein riesiges Publikum in der Schweiz. Nun kommt der Berner Oberländer ins Hallenstadion Zürich – und Sie können dabei sein. Exklusiv. Als SRF 1-Ehrengast.
So werden Sie und Ihre Begleitung SRF 1-Ehrengäste
Am Samstag, 8. November 2025 empfängt Sie SRF 1-Moderator Mike La Marr zu einem ganz besonderen Konzerterlebnis – zusammen mit Ihrer Begleitung.
Sie starten mit einem Apéro in der Radio Hall, erhalten eine exklusive Führung durchs Studio inklusive Live-Auftritt am Sender – und fahren danach gemeinsam mit dem Shuttle-Service ins Hallenstadion. Dort erwartet Sie ein weiterer Apéro Riche in der SRF 1-Studio-Lounge.
Von dort geniessen Sie das Konzert – mit bester Sicht und in entspannter Atmosphäre. Zusätzlich warten kleine Überraschungen auf Sie. Kurz: ein Abend, der in Erinnerung bleibt.
Jetzt mitmachen und gewinnen
Hinweis: Es werden lediglich die Gewinnerinnen und Gewinner benachrichtigt.
Trauffer in Zürich
Datum: Samstag, 8. November 2025
Ort: Hallenstadion Zürich
Begleitung: Mike La Marr
Die Gewinnerinnen und Gewinner erleben als SRF 1-Ehrengast einen unvergesslichen Abend mit vielen Überraschungen.