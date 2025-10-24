Mit Energie, Charme und Gitarre: Trauffer begeistert sein Publikum mit jeder Show. Jetzt Tickets für das Konzert im Hallenstadion Zürich gewinnen – als SRF 1-Ehrengast am 8. November 2025.

Trauffer steht für Mitsingen, Mitlachen, Mitfühlen – und für Hits, die nach Heimat klingen. Am 8. November 2025 bringt er das Hallenstadion zum Beben. Erleben Sie den Abend als SRF 1-Ehrengast: mit Apéro, Lounge-Zugang und persönlicher Begleitung durch Mike La Marr.

Mit SRF 1 zu Trauffer: Exklusiv an das Konzert im Hallenstadion

Trauffer ist nicht nur Musiker, sondern auch Volksheld mit E-Gitarre. Ob auf Grossbühnen, in Stadien oder im Kuhstall – seine Auftritte sind energiegeladen, seine Songs gehen direkt ins Herz. Mit seinem Mix aus Pop, Rock und volkstümlichem Sound begeistert er seit Jahren ein riesiges Publikum in der Schweiz. Nun kommt der Berner Oberländer ins Hallenstadion Zürich – und Sie können dabei sein. Exklusiv. Als SRF 1-Ehrengast.

So werden Sie und Ihre Begleitung SRF 1-Ehrengäste

Am Samstag, 8. November 2025 empfängt Sie SRF 1-Moderator Mike La Marr zu einem ganz besonderen Konzerterlebnis – zusammen mit Ihrer Begleitung.

Sie starten mit einem Apéro in der Radio Hall, erhalten eine exklusive Führung durchs Studio inklusive Live-Auftritt am Sender – und fahren danach gemeinsam mit dem Shuttle-Service ins Hallenstadion. Dort erwartet Sie ein weiterer Apéro Riche in der SRF 1-Studio-Lounge.

Von dort geniessen Sie das Konzert – mit bester Sicht und in entspannter Atmosphäre. Zusätzlich warten kleine Überraschungen auf Sie. Kurz: ein Abend, der in Erinnerung bleibt.

Jetzt mitmachen und gewinnen

