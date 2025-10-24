 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht
Trauffer steht mit Gitarre auf der Bühne, singt ins Mikrofon und breitet die Arme aus.
Legende: Mit Energie, Charme und Gitarre: Trauffer begeistert sein Publikum mit jeder Show. Jetzt Tickets für das Konzert im Hallenstadion Zürich gewinnen – als SRF 1-Ehrengast am 8. November 2025. SRF

Inhalt

Verlosung Mit SRF 1 zu Trauffer: Exklusiv an das Konzert im Hallenstadion

Trauffer steht für Mitsingen, Mitlachen, Mitfühlen – und für Hits, die nach Heimat klingen. Am 8. November 2025 bringt er das Hallenstadion zum Beben. Erleben Sie den Abend als SRF 1-Ehrengast: mit Apéro, Lounge-Zugang und persönlicher Begleitung durch Mike La Marr.

24.10.2025, 14:33

Teilen

Trauffer ist nicht nur Musiker, sondern auch Volksheld mit E-Gitarre. Ob auf Grossbühnen, in Stadien oder im Kuhstall – seine Auftritte sind energiegeladen, seine Songs gehen direkt ins Herz. Mit seinem Mix aus Pop, Rock und volkstümlichem Sound begeistert er seit Jahren ein riesiges Publikum in der Schweiz. Nun kommt der Berner Oberländer ins Hallenstadion Zürich – und Sie können dabei sein. Exklusiv. Als SRF 1-Ehrengast.

So werden Sie und Ihre Begleitung SRF 1-Ehrengäste

Am Samstag, 8. November 2025 empfängt Sie SRF 1-Moderator Mike La Marr zu einem ganz besonderen Konzerterlebnis – zusammen mit Ihrer Begleitung.

Sie starten mit einem Apéro in der Radio Hall, erhalten eine exklusive Führung durchs Studio inklusive Live-Auftritt am Sender – und fahren danach gemeinsam mit dem Shuttle-Service ins Hallenstadion. Dort erwartet Sie ein weiterer Apéro Riche in der SRF 1-Studio-Lounge.

Von dort geniessen Sie das Konzert – mit bester Sicht und in entspannter Atmosphäre. Zusätzlich warten kleine Überraschungen auf Sie. Kurz: ein Abend, der in Erinnerung bleibt.

Jetzt mitmachen und gewinnen

Hinweis: Es werden lediglich die Gewinnerinnen und Gewinner benachrichtigt.

Trauffer in Zürich

Box aufklappen Box zuklappen
Mike La Marr
Legende: SRF

Datum: Samstag, 8. November 2025

Ort: Hallenstadion Zürich

Begleitung: Mike La Marr

Die Gewinnerinnen und Gewinner erleben als SRF 1-Ehrengast einen unvergesslichen Abend mit vielen Überraschungen.


Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)