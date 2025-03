Ein Abend voller Blues, Emotionen und musikalischer Klasse: Philipp Fankhauser ist mit seiner «Something Tour 2025» unterwegs – und Sie können live dabei sein. Wir verlosen 2x2 Tickets für das Konzert am 12. April 2025 in der Chollerhalle Zug.

Mit seiner unverkennbaren Stimme, seiner charismatischen Bühnenpräsenz und Songs, die unter die Haut gehen, zählt Philipp Fankhauser zu den festen Grössen der Schweizer Musikszene. Nach gesundheitlich anspruchsvollen Jahren meldet er sich kraftvoll zurück – mit einem neuen Album und einer grossen Tour durch die Schweiz.

Ich habe viele Tiefen erlebt – aber auf der Bühne fühle ich mich lebendig. Die Musik gibt mir alles zurück.

Bei seinem Auftritt im Januar in der Sendung «Swissmade Live» bei Marietta Tomaschett sprach Fankhauser offen über seine Vergangenheit: über schwierige Zeiten, über seine Krankheit – aber auch über seine ungebrochene Leidenschaft. «Ich habe viele Tiefen erlebt», sagte er damals, «aber auf der Bühne fühle ich mich lebendig. Die Musik gibt mir alles zurück.» Worte, die unter die Haut gehen – genau wie seine Musik.

Das Konzert in Zug

Am 12. April 2025 bringt Philipp Fankhauser seinen einzigartigen Sound in die Chollerhalle Zug – mit dabei: seine fünfköpfige Band und die Songs seines 18. Studioalbums Ain’t That Something, das Anfang März erscheint. Ein Abend voller Blues, Soul und grossen Gefühlen ist garantiert.

Ich freue mich riesig, mit der neuen Tour wieder auf der Bühne zu stehen. Diese Konzerte sind für mich wie Heimkommen.

Und die Vorfreude ist spürbar: «Ich freue mich riesig, mit der neuen Tour wieder auf der Bühne zu stehen», sagt Fankhauser. «Diese Konzerte sind für mich wie Heimkommen.»

