Wie ist es, als westlicher Journalist in Russland zu arbeiten? Russlandexperte Christof Franzen spricht über seine neuste Reportage-Reise durch die ostsibirische Republik Buratjen, den Kaukasus und den Norden Russlands.

Christof Franzen SRF-Sonderkorrespondent, Moskau Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Christof Franzen ist Redaktor für Dokumentarfilme und Reportagen. Er arbeitet seit 2003 für SRF und kehrte 2018 nach 13 Jahren als Russland-Korrespondent in die Schweiz zurück. Seither reiste er für verschiedene Produktionen immer wieder nach Russland.

Radio SRF 1: Wie war es für Sie, diese Reportage in Russland zu drehen?

Christof Franzen: Seit der Krieg in der Ukraine begonnen hat, ist es viel schwieriger in Russland zu arbeiten. Viele Menschen haben Angst oder Respekt gegenüber Journalisten aus dem Westen. Sie sind nach wie vor sehr gastfreundlich, aber wenn es darum geht, politische Aussagen zu machen, sind sie viel zurückhaltender. Manchmal hat man noch ein anderes Problem. Dann, wenn sie zu viel erzählen, muss man sagen: «Mit diesem Satz könntest du dich in Gefahr bringen, den kann ich nicht nehmen.»

Wurden solche «heiklen» Sätze verwendet?

Ja, wir haben solche Aussagen auch schon verwendet, dann wurde am Schnittplatz aber entschieden, die Gesichter der Menschen unkenntlich zu machen.

Es gibt keine klaren Grenzen, was man sagen darf und was nicht.

Das ist unglücklich, weil es sich um Menschen handelt, die wichtige Dinge sagen. Es ist eine Gratwanderung. Es gibt keine klaren Grenzen, was man sagen darf und was nicht. Wir kommunizieren immer klar, dass wir vom Schweizer Fernsehen sind und dass es gezeigt und auch online publiziert wird.

32:44 Video Weiterleben in Putins Russland – Ein Schweizer in Sibirien Aus Reporter vom 07.02.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 32 Minuten 44 Sekunden.

Mussten Sie sich bei kontroversen Meinungen zurückhalten?

Man muss sich immer wieder sagen: «Ich bin nicht hier, um den Menschen zu zeigen, was in der Ukraine tatsächlich läuft.» Man muss kritisch nachfragen und die Positionen hinterfragen. Aber am wichtigsten ist es, darzustellen, wie die Menschen denken und funktionieren. Und nicht, sie von ihrer Meinung abzubringen oder von etwas anderem zu überzeugen.

Was waren die Herausforderungen beim Dreh?

Die Anreise ist bereits eine Herausforderung. Ich selbst fliege nicht mehr gerne Inland, weil die Russen immer noch westliche Flugzeuge haben, aber keine Ersatzteile mehr dafür erhalten oder nur auf fragwürdigen Umwegen. Es gab deshalb schon einige Zwischenfälle. Nach Sibirien und zurück mussten wir aber fliegen. Auf dem Rückflug gab es tatsächlich eine Notlandung. Nicht wegen eines technischen Problems, sondern wegen einer Schlägerei im Flugzeug.

Sendehinweis «Reporter» Box aufklappen Box zuklappen «Weiterleben in Putins Russland – Eine Reise am Rande der Dämmerung.» Ist eine zweiteilige Serie von Christof Franzen, in der er versucht zu verstehen, warum in Russland die Meinungen der Menschen zum Angriffskrieg in der Ukraine so weit auseinanderliegen. Online sind beide Teile auf Play SRF verfügbar.

Befürchten Sie, festgenommen zu werden bei einer Rückkehr nach Russland?

Das wäre natürlich eine Extremsituation. Als Westler bekommt man die Akkreditierung, um in Russland zu arbeiten nur noch für 3 Monate. Das grösste Risiko ist, diese Akkreditierung zu verlieren und nicht mehr in Russland arbeiten zu dürfen. Es gab eine Festnahme eines Korrespondenten vom «Wall Street Journal», Evan Gershkovich. Er wurde wegen Spionage verhaftet, als er im Ural zur russischen Panzerproduktion recherchierte.

Eindrücke aus «Leben in Putins Russland»

1 / 4 Legende: Der Schweizer Auswanderer Lukas Achermann am Ufer des Baikalsees Trotz extremer Veränderungen in Russland ist der Luzerner in der ostsibirischen Republik Burjatien geblieben. SRF 2 / 4 Legende: Lukas Achermann bei der Arbeit Mit seinem umgebauten Lastwagen bietet der Auswanderer Ausflüge für lokale Seniorinnen und andere Einheimische an. Westliche Kundschaft gibt es nur noch selten. SRF 3 / 4 Legende: Unterwegs mit dem Zug durch Russland: Christof Franzen Der Russlandexperte reist, wenn möglich, mit dem Zug durch Russland. Nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Februar 2022 hat der Westen weitreichende Sanktionen beschlossen. Deshalb werden (zumindest auf herkömmlichen Weg) unter anderem keine Ersatzteile mehr für westliche Passagierflugzeuge geliefert. SRF 4 / 4 Legende: Im Gespräch Einheimischen Im zweiten Teil des Reporters «Weiterleben in Putins Russsland» kommt die Mutter eines politischen Häftlings zu Wort. Sie erzählt, warum ihr Sohn seine Entscheidung, gegen den Krieg zu protestieren, trotz jahrelanger Lagerhaft, bis heute nicht bereut. SRF

Was bewegt die Menschen in den Gebieten, wo Sie unterwegs waren, an die Front in der Ukraine zu gehen?

Das ist die grosse Frage. Das Geld spielt in diesen Regionen natürlich eine wichtige Rolle. Es ist vielfach auch eine Art Männlichkeitsbild. Viele sagten: «Meine Freunde sind schon da. Freunde, die gestorben sind. Jetzt möchte ich auch gehen.» Bei anderen hat man teilweise das Gefühl, die wissen nicht, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen.

Es gibt junge Männer, die denken, sie verteidigen Russland in der Ukraine.

Dann gab es auch viele Häftlinge, die freiwillig gingen, damit sie später amnestiert werden. Teilweise ist es auch Patriotismus, wobei Desinformationen und Propaganda eine Rolle spielen. Es gibt junge Männer, die denken, sie verteidigen Russland in der Ukraine, sie kämpfen gegen den «kollektiven Westen», wie man in Russland sagt.

Das Gespräch führte Lars Epting.