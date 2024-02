Leipzig und Halle: Bach und Händel an den Originalschauplätzen

Die Reise im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum:

Donnerstag, 6. Juni bis Dienstag, 11. Juni 202

Donnerstag, 6. Juni bis Dienstag, 11. Juni 2024

Pauschalpreis pro Person:

CHF 3’380.– im Doppelzimmer

CHF 3’980.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung



CHF 3'380.– im Doppelzimmer

CHF 3'980.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung

Mindest-/Maximalbeteiligung: 14/22 Personen

14/22 Personen Anmeldeschluss: 31. März 2024, danach auf Anfrage

Zu Beginn der Reise steht ein kurzer Aufenthalt in Bachs Geburtsstadt auf dem Programm. Viele Eindrücke aus seiner Kindheit in Eisenach prägten und begleiteten Bach sein Leben lang. In der Thomaskirche Leipzig, Bachs wichtigster ehemaliger Wirkungsstätte, besuchen Sie das Eröffnungskonzert des Bachfestes.

Im Gewandhaus erwartet Sie eine «Orgelstunde» und im Opernhaus Leipzig steht eine «Oper, die Bach nie geschrieben hat» auf dem Programm. «Die Apokalypse» erzählt eine wahre Geschichte: das Lebensdrama des niederländischen Täufers Jan van Leiden.

Die «Musikstadt» Leipzig war auch eine Wirkungsstätte von Felix Mendelssohn Bartholdy sowie Robert und Clara Schumann. Zahlreiche Museen dokumentieren und pflegen das grosse musikalische Erbe der Stadt.

In der unweit Leipzigs gelegenen Stadt Halle an der Saale wurde Georg Friedrich Händel geboren, im Rahmen der diesjährigen Festspiele steht eine Wiederaufnahme seiner Oper «Serse» auf dem Spielplan.

Moritz Weber, Redaktor bei Radio SRF 2 Kultur, wird diese Reise begleiten und Ihnen die zur Aufführung gelangenden Werke erläutern.

Legende: In Leipzig vor der Thomaskirche. Andreas Schmidt / Leipzig Tourismus und Marketing GmbH

Das Reiseprogramm:



Tag 1:

Individuelle Anreise nach Basel SBB.

10.13: Uhr direkte Fahrt per Bahn nach Kassel- Wilhelmshöhe.

14.43 Uhr: Ankunft und Fahrt per Car via Eisenach nach Leipzig.

Ca. 16.30 Uhr: Stadtrundgang und frühes Abendessen.

Ca. 21.30 Uhr: Ankunft in Leipzig.

Tag 2:

Führung zum Thema «Musikstadt Leipzig ».

17 Uhr: Besuch des Eröffnungskonzertes zum Bachfest 2024 in der Thomaskirche.

Programm: J. S. Bach, Präludium c-Moll, BWV 546/1, Christ, unser Herr, zum Jordan kam, BWV 684, O Ewigkeit, du Donnerwort, BWV 60; A. Berg, Konzert, (Dem Andenken eines Engels);

F. Mendelssohn Bartholdy, Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, op. 42, MWV A 15. Mitwirkende: u. a. Thomanerchor Leipzig, Thomaskantor A. Reize.

Tag 3:

10.30 Uhr: Führung im Bach-Museum.

20 Uhr: Konzertbesuch im Gewandhaus.

Programm: «Orgelstunde» – J. S. Bach, ClavierÜbung, Teil III, BWV 552 und 669–689. Mitwirkende: u. a. Collegium Vocale Leipzig.

Tag 4:

9.30 Uhr: Fahrt nach Halle. Stadtrundgang und Besuch im Händel-Haus.

15 Uhr: Besuch einer Aufführung der Oper «Serse» HWV 40 von G.F. Händel im Opernhaus Halle.

Tag 5:

10.30 Uhr: Besuch im Mendelssohn- Haus.

20 Uhr: Besuch einer Aufführung der Oper «Die Apokalypse» im Opernhaus Leipzig.

Mitwirkende: u. a. Nederlandse Bachvereniging.

Tag 6:

9 Uhr: Fahrt per Car nach Fulda.

Ca. 12.30 Uhr: Mittagessen und kurzer Stadtrundgang.

15.47 Uhr: direkte Fahrt per Bahn von Fulda nach Basel SBB.

19.47 Uhr: Ankunft, individuelle Heimreise.

Eingeschlossene Leistungen Box aufklappen Box zuklappen Direkte Reise per Bahn in der 1. Klasse von Basel SBB nach Kassel-Wilhelmshöhe bzw. von Fulda nach Basel SBB, Sitzplatzreservierung

5 Übernachtungen/Frühstücksbuffet im 6*-Hotel «Steigenberger» in Leipzig (Zentrum)

Eintrittskarten für alle im Programm erwähnten Veranstaltungen (Kat. 1 in Leipzig, Kat. 2 in Halle)

Alle Transfers per Car vor Ort, Eintritte und Führungen gemäss Programm

4 Essen (inkl. Wasser, Kaffee/Tee und 1 Glas Wein)

Ausführliche Reiseunterlagen

Begleitung der Reise durch Moritz Weber, Radio SRF 2 Kultur, und Béatrice Zbinden, Cultours GmbH

Hinweise

Der Reiseveranstalter ist Cultours. Es gelten die «Allg. Reise- und Vertragsbestimmungen» des Reiseveranstalters.

Programm-, Spielplan- und Besetzungsänderungen sowie Fahrplanänderung ausdrücklich vorbehalten.

Die An- und Abreisen nach Basel SBB erfolgen individuell und auf eigene Kosten.

Alle Reisenden müssen über gültige Ausweispapiere (Pass oder ID) verfügen und diese während der Reise mit sich führen.

Weitere Auskünfte: Cultours GmbH, Tel. 033 251 36 66, mail@cultours.ch, www.cultours.ch.