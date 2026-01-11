Am 5. Februar 2026 übertragen wir den «Kulturplatz Talk» live vor Publikum aus dem Studio Basel. Gast der Sendung ist der Schweizer Autor Pedro Lenz.

Mit dem Roman «Der Goalie bin ig» traf Pedro Lenz 2010 mitten in die Herzen vieler Schweizerinnen und Schweizer. Mit seinen nachfolgenden Werken hat seine Beliebtheit weiter zugenommen. Denn seine Geschichten sind nah am Leben, oft melancholisch und immer auch voller Humor.

Im «Kulturplatz Talk» spricht Florian Hauser mit Pedro Lenz über sein neustes Projekt «Mit linggs», bei dem er in das Leben des Fussballers Diego Maradona eintaucht.

Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind.

Programm:

8.30 Uhr Türöffnung

8.55 Uhr Begrüssung durch Barbara Gysi, Leiterin Radio SRF 2 Kultur

9 Uhr Live-Sendung

9.35 Uhr Austausch bei Kaffee und Gipfeli