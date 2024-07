Zum Festivalabschluss der 68. Ausgabe des Gstaad Menuhin Festivals am 31. August 2024 findet das Konzert «SOUND OF PLANETS – TRANS-ZENDENZ XI» unter der Leitung von Sir Antonio Pappano statt. Hier können Sie Tickets gewinnen.

Sinfoniekonzert mit Übernachtung am Menuhin Festival geniessen

Das finale Konzert der 68. Ausgabe von Gstaad Menuhin Festival & Academy ist eine wahre Sternstunde. Das London Symphony Orchestra spielt unter der Leitung von Sir Antonio Pappano.

Zu gewinnen gibt es nebst dem energiegeladenen Sinfoniekonzert «SOUND OF PLANETS – TRANS-ZENDENZ XI» am Samstag, 31.08.24 im Festival-Zelt Gstaad ein Apéro riche im Festivalzelt, ein Konzertshuttle zum Konzert und zurück und eine Übernachtung in der Gstaad Junior Suite im Hotel Ermitage inklusiv Frühstücksbuffet und Wellness-Paket von Samstag, 31.08.24 auf Sonntag, 01.09.24.

Legende: Hotel Ermitage Gstaad. zvg/Hotel Ermitage Gstaad

Füllen Sie das untenstehende Formular aus und mit etwas Glück sind Sie die glückliche Gewinnerin oder der glückliche Gewinner.