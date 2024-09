Besucherinnen und Besucher des «woerdz» dürfen sich über ein hochkarätiges und lautstarkes Fest freuen. Auf der Bühne des Südpols in Luzern wird ein mehrsprachiges und spartenübergreifendes Programm geboten.

Mittwoch, 23. Oktober 2024, 19:00 Uhr

«Babel-Slam»

Acht Poet Slammer kämpfen in acht unterschiedlichen Sprachen um die Gunst des Publikums – und die slambolische Flasche Whisky.

Legende: Gianna Duschletta aus S-chanf schreibt seit 2021 für die Sendung «Impuls» des rätoromanischen Radios RTR. mad Maik Wendt

Mit Akash Gupta (Hindi), Elina Kulikova (Russisch/Französisch/ Englisch), Fine Degen (Deutsch), Gianna Duschletta (Rumantsch), Jovana Nikic (Serbisch), La Nefera (Spanisch), Rhoda Davids Abel (Afrikaans) und Samuel Richner (CH-Deutsch)

Musik dazwischen und danach von der Luzerner Band Blind Butcher.

Donnerstag, 24. Oktober 2024, 19:30 Uhr

«Spoken-Werkschau»

Bei «woerdz» zeigt sich, wie lebendig und vielfältig die Schweizer Spoken Word-Szene ist. Davon kann man sich bei der «Spoken Werkschau» überzeugen, wo die Wortakrobatinnen und Wortakrobaten jeweils alle Register ziehen.

Legende: Die Genferin Rébecca Balestra gilt als eine der aufregendsten Schweizer Performerinnen im Bereich Spoken Word. RTS

Béla Rothenbühler präsentiert mit dem Rapper Rotchopf sein Theatermärchen «Polifon Pervers». Milena Patagônia verbindet Club-Beats mit berndeutschen Texten. Jens Nielsen feiert mit sanfter Nachdenklichkeit seine akrobatischen Denkfiguren. Abschliessend zeigt Rébecca Balestra, weshalb sie zurzeit eine der aufregendsten Performerinnen und Humoristinnen der Schweiz ist.

Musikalisches Ausklingen mit lokalen DJs.

Freitag, 25. Oktober 2024, 19:30 Uhr

«Stargast John Cooper Clarke»

Seit dem Frühjahr 2024 tourt Punk-Poet Dr. John Cooper Clarke unter dem Motto «Get him while he‘s alive» durch Grossbritannien. Damit feiert er sein 50-Jahre Bühnenjubiläum. Seine Witze und pointiert politischen Verse zünden nach wie vor.

Legende: John Cooper Clarke gilt als Punk-Poet und war mit den Sex Pistols unterwegs. IMAGO:Avalon.red

Samstag, 26. Oktober 2024, 19:30 Uhr

«Stargast Aja Monet (USA) – The Surrealist Blues Poet»

Die in Brooklyn aufgewachsene Aja Monet gewann mit 19 den legendären Nuyorican Poets Café Grand Slam Poetry Award. Spätestens seit ihrem musikalischen Debüt «when the poems do what they do» (2023) ist die Lyrikerin der breiten Öffentlichkeit bekannt geworden. In der Poesie steckt die Quelle für das starke soziale und politische Engagement, das sie ebenfalls auszeichnet.

Legende: Aja Monet: «Alles was ich tue ist Poesie.» @Aja Monet HOme

