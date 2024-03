Welches ist deine Lieblingssendung auf Radio SRF 2 Kultur und weshalb?

«Die Diskothek – die ist einfach Kult! Ausserdem die Jazz Collection – ein Fundus an nerdigem Musikwissen. Da picke ich mir immer mal wieder eine raus. Und schliesslich natürlich Musik unserer Zeit – die ist unverzichtbar.»

Welches Stück könntest du dir immer wieder anhören?

«Opern von Mozart höre ich immer und überall gerne. Je besser ich sie kenne, desto grandioser finde ich sie.»

Welchen Radiomoment wirst du nie vergessen?

«Eine Liveschaltung aus Bayreuth im Hotelzimmer am frühen Morgen nach fast schlafloser Hochsommernacht bleibt mir besonders in Erinnerung. Die Leitung ins SRF Studio hat zuerst nicht geklappt und ich sollte über Lohengrin berichten. Das löste viel Adrenalin und danach aber auch grosse Befriedigung aus.»

Wovon lässt du dich gerne inspirieren?

«Von der Stille. Sie ist zu selten. Man muss sie suchen.»

Was war dein eindrücklichstes Kulturererlebnis bisher?

«Es gibt unendlich viele. Aber die Erinnerung an ein kleines, feines Konzert an einem hellen Augustabend unter freiem Himmel am Vätternsee in Schweden ist ein kostbarer Schatz, den ich immer wieder hervorhole und gerne daran zurückdenke.»