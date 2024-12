Erleben Sie eine funkelnde Zeitreise in die 20er-Jahre. Im Februar 2025 kommt BERLIN BERLIN erstmals in die Schweiz. Hier können Sie Tickets gewinnen.

Der Geist der 20er-Jahre war geprägt vom Gefühl der Neuheit und des Aufbruchs: Der 1. Weltkrieg war vorbei und Automobile, bewegte Bilder und Radio brachten erste Ansätze des Modernen.

«BERLIN BERLIN erzählt von einer Zeit, in der die Stadt zum internationalen Schmelztiegel wurde. Eine Welt, in der alles möglich war und in der es keine Grenzen gab», sagt Regisseur Christoph Biermeier.

Grosse Stars wie die Stilikone Marlene Dietrich, die Comedian Harmonists und die Skandaltänzerin Josephine Baker nehmen das Publikum auf eine funkelnde Zeitreise und vermitteln das prickelnde Lebensgefühl der damaligen Zeit. Es wird getanzt zu Charleston, Lindy Hop, Tango, Foxtrott und Swing, begleitet vom BERLIN BERLIN-Orchestra.

Hier können Sie Tickets der 1. Kategorie gewinnen für die Vorstellung vom Mittwoch, 26.02.2025. Vorstellungsbeginn ist um 18:30 Uhr. Davor gibt es einen kleinen Apéro und nach der Show einen Blick hinter die Kulissen.

Füllen Sie das unten stehende Formular aus. Mit etwas Glück sind Sie mit dabei.