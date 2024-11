«SRF 3 Comedy Talent Apéro» - Berge, Schnee und Comedy in Arosa – du kannst dabei sein!

Comedy-Talente live erleben? Das kannst du beim «SRF 3 Comedy Talent Apéro» in Arosa – am Donnerstag, 5. Dezember im Rahmen des Arosa Humorfestivals. Wir nehmen dich mit auf die Skipiste und am Nachmittag zum Comedy-Après-Ski in der legendären KuhBar.