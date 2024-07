Der Festivalsommer ist da und so auch der «Ticketzischtig»: Wir verlosen jeweils dienstags Tickets für verschiedene Konzerte und Festivals. Heute: Tickets fürs Stars in Town in Schaffhausen inklusive Backstage-Führungen und Besuch des SRF 3-Towers.

Gratis mit Begleitung an dein Lieblingsfestival? Say Whaaat?! Ja, du hast richtig gelesen! Höre und schaue vor und während des Festivalsommers jeweils am Dienstag genau hin. Dann verlosen wir auf SRF 3 nämlich diverse Konzert- und Festivaltickets. Die Verlosungen finden am Radio, in diesem Artikel, und auf unserem Instagram-Account statt.

Gewinne für dich und deine Begleitung fürs Stars in Town Festival in Schaffhausen:

Dabu Fantastic / Marius Bear / Patent Ochsner; Samstag, 03.08.2024: 7x2 Tickets inkl. Zugang zum SRF 3-Tower

7x2 Tickets inkl. Zugang zum SRF 3-Tower Editors / Placebo; Freitag, 09.08.2024: 9x2 Tickets inkl. Zugang zum SRF 3-Tower und Backstage-Führung

9x2 Tickets inkl. Zugang zum SRF 3-Tower und Backstage-Führung Plüsch / Mark Forster / Dean Lewis; Samstag, 10.08.2024: 8x2 Tickets inkl. Zugang zum SRF 3-Tower und Backstage-Führung

Anmeldeschluss ist jeweils Dienstag, 17 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich kontaktiert.