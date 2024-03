Was war Ihr grösstes «MusicStar»-Highlight?

«MusicStar» kehrt mit einer einmaligen Revival-Show zurück ins Schweizer Fernsehen. Acht ehemalige Kandidatinnen und Kandidaten der Kult-Castingshow interpretieren Songs aus der damaligen Zeit, schwelgen in Erinnerungen und treten gegeneinander an. Am Schluss des Abends wird ein neuer «MusicStar 2024» gekürt.

Unter den Ehemaligen sind Baschi, Fabienne Louves, Carmen Fenk, Salome Clausen, Katharina Michel, Daniel Kandlbauer, Börni Höhn und Leo Ritzmann.

«MusicStar»-Revival Show Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF Ausstrahlung: Samstag, 30. März 2024, um 20:10 Uhr auf SRF 1 Moderiert wird die Sendung von Viola Tami und Sven Epiney.

Wir möchten wissen, welcher Moment Ihnen heute noch ans Herz und nicht mehr aus dem Kopf geht. Was ist für Sie das grösste Highlight der «MusicStar»-Geschichte?

Am 30. März 2024 wird das Abstimmungsresultat in der Revival-Show bekannt gegeben.

Die Abstimmung endet am 21. März 2024 um 17 Uhr.

Das sind die fünf Highlights

1. Chris von Rohr «Meh Dräck»

00:19 Video Chris von Rohr mit «Meh Dräck!» Aus Radio SRF 3 Clips vom 11.03.2024. abspielen. Laufzeit 19 Sekunden.

2. Detlef zu Julien Ceccon: «Verpiss dich!»

00:53 Video Detlef zu Julien: «Verpiss dich!» Aus Radio SRF 3 Clips vom 11.03.2024. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden.

3. «Siegestränen» der «MusicStar»-Gewinnerinnen und Gewinner

00:43 Video Siegestränen Aus Radio SRF 3 Clips vom 11.03.2024. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

4. Das Liebespaar Baschi und Katy

00:37 Video Liebespaar Baschi und Katy Aus Radio SRF 3 Clips vom 11.03.2024. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.

5. Die ganze Schweiz im «MusicStar»-Fieber

00:43 Video «MusicStar»-Fieber Aus Radio SRF 3 Clips vom 11.03.2024. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

Hier können Sie abstimmen