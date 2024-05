Im Rahmen von «Red Bull Jukebox» spielen Hecht eine Show in The Hall in Zürich. Wie die Show ablaufen soll und was gespielt wird, bestimmen die Fans. SRF 3 hat noch Tickets für das ausverkaufte Konzert.

So kannst du gewinnen: Einfach das Formular unten ausfüllen und mit etwas Glück erhalten du und deine Begleitung Stehplatztickets für das Konzert am Samstag, 25. Mai 2024.

Wenn du gewinnst, wirst du direkt von uns kontaktiert. Wir wünschen viel Glück!