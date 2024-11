Wir verlosen je 2 Tickets für das Konzert von Zian im Zauberpark am 4. Dezember in Zürich.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Reise mit Zian in seinen vielfältigen musikalischen Kosmos: Der Basler Musiker spielt am Mittwoch, 4. Dezember im Zauberpark im Flughafen in Zürich. Wir verlosen je zwei Tickets für das Konzert. Und obendrauf gibt es ein paar tolle Extras:

Zugang zur exklusiv für SRF 3 Hörer:innen reservierten Tribüne mit Bar und bester Sicht auf die Konzertbühne

Ein Willkommens-Aperoplättli und Getränke an der Bar

Ein Konsumationsgutschein für eine Speise nach Wahl im Genussdorf vom Zauberpark

Du musst lediglich das Formular ausfüllen und mit ein bisschen Glück bist du mit dabei. Wir drücken die Daumen!

Teilnahmeschluss ist Mittwoch, 13. November, 12:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden persönlich benachrichtigt.