Am Freitagabend, 22. November, donnert ein Indie-Paukenschlag durch Zürich: Efterklang aus Dänemark und die Schweizerin Anna Erhard teilen sich die Live Stage des SRF. Das Sounds! Showcase 2024 wird online und im Radio live übertragen.

Efterklang und Anna Erhard live am Freitag um 20:00 Uhr bei SRF 3

Das Sounds! Showcase geht in die zweite Runde. Nach Pablo Nouvelle mit Nativ und Sirens of Lesbos 2023 donnern dieses Jahr die Exil-Schweizerin Anna Erhard und der Dänen-Dreier Efterklang von der Live Stage des SRF in Zürich-Leutschenbach. Mehr zu den beiden Acts gibt's hier.

Wer nicht zu den Glücklichen gehört, die Tickets dafür gewonnen haben und die Indie-Darlings vor Ort beklatschen können, gibt sich das Doppelkonzert im Livestream – in Bild und Ton auf Play SRF und Audio-only auf Radio SRF 3.

Der Spass startet um 20:00 Uhr, vorher gibt's auf Radio SRF 3 bereits ein Warm-up inklusive Live-Interviews mit den auftretenden Acts.

Zu einem späteren Zeitpunkt wird das Sounds! Showcase auch im TV ausgestrahlt.