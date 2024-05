In einer Woche, am 8. Mai 2024, wissen wir, wer den «Swiss Music Award» in der Kategorie «SRF 3 Best Talent» gewinn. Das Voting ist Geschichte, so war das «Showcase» mit den drei Nominierten und dem Vorjahres-Sieger Andryy ein schönes Live-Schaulaufen der vier Newcomer-Acts.

Stress überrascht Shuttle

Shuttles grösster Fan? Sein ehemaliger Chef! Und das ist kein Geringerer als Rapper Stress. Shuttle war acht Jahre lang sein Tontechniker.

03:25 Video Stress überrascht seinen ehemaligen Tontechniker Shuttle Aus SRF 3 Best Talent vom 01.05.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 25 Sekunden.

Stress erinnert sich: «Er hat mir das Herz gebrochen. Er kam zu mir und sagte ‹Bruder, ich liebe es, mit dir zu arbeiten, aber ich brauche mehr Zeit für meine Vision›».

Für das verdiene er den grössten Respekt, so Stress. «Shuttle ist ein Künstler, der alles in das hineinsteckt, was er macht. Dass er jetzt nominiert ist, ist voll geil!»

Legende: Eine Premiere am Showcase. Noch nie zuvor stand Shuttle mit Band auf der Bühne. SRF / Anna-Tia Buss

Und was kann der Newcomer von seinem ehemaligen Boss lernen? «Stress ist ein Tier auf der Bühne», schmunzelt Shuttle, «das bin ich noch nicht. Ich bin stolz, dass er gekommen ist.»

Baschi wollte Riana überraschen

Die Vorgeschichte? Vor ein paar Monaten war Baschi als Gastmoderator bei SRF 3. Der ganzen Schweiz erzählte er, was für ein riesiger Fan von Riana er sei. «Als ich sie singen hörte, bin ich fast durchgedreht. Ich wollte sie anrufen.»

05:37 Video Baschi und Riana treffen sich zum ersten Mal Aus SRF 3 Best Talent vom 01.05.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 37 Sekunden.

Ist das so passiert? «Nein, natürlich nicht. Baschi hat mir weder geschrieben noch angerufen. Das ist nie passiert», so Riana. Dabei hätte sie das richtig cool gefunden.

Höchste Zeit also, die beiden endlich zusammenzubringen. Und auch wenn die Überraschung schlussendlich nur eine halbe war – Riana hatte seinen Cowboyhut schon im Publikum erspäht – lernten sich die beiden auf der Bühne kennen.

Legende: Rund 250 Fans waren live dabei beim Showcase. SRF / Anna-Tia Buss

«Ich bin wirklich ein grosser Fan», schwärmte Baschi erneut. «Ich spüre ihre Musik unglaublich. Sie ist so unverbraucht und frisch». Wie wäre es also mit einer Zusammenarbeit? «Das wäre mir eine riesige Ehre!»

Baschi wartet übrigens noch immer auf seinen ersten «Swiss Music Award». Eventuell zieht er mit der Appenzellerin gleichauf: Er ist nämlich im Rennen, als «Best Male Act».

Stefan Buck überrascht Soft Loft

Was ist die Parallele zwischen den Bands Soft Loft und Hecht? «Auch wir sind dickste Freunde.» Der Unterschied? «Wir konnten nie so gut Musik machen wie sie!», schwärmt Überraschungsgast Stefan Buck auf der Bühne.

04:55 Video Ratschläge für Soft Loft von Hecht-Sänger Stefan Buck Aus SRF 3 Best Talent vom 01.05.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 55 Sekunden.

Die ganze Band Hecht feiere die Musik von Soft Loft und besuchte zusammen kürzlich auch ein Konzert. «Die Musik ist einfach geil. Da macht es gleich Klick!», so Buck. Auch sei die Freundschaft der Bandmitglieder bei Soft Loft spürbar.

Und der alte «Best Talent»-Hase Buck (Hecht gewann den Award 2013!) weiss: «Freundschaft ist etwas vom wichtigsten im Bandleben.» So macht es einerseits Spass, andererseits helfe es aber auch beim «Dürehebe». Abseits der grossen Bühne sei Musikmachen nämlich auch extrem viel Arbeit.

Legende: Soft Loft würden übrigens einen Teil der Awardprämie in einen Reiskocher für den Bandbus investieren. SRF / Anna-Tia Buss

Die Faszination ist bei den beiden Musikschaffenden übrigens beidseitig. Auch Soft-Loft-Frontfrau Jorina Stamm war schon an einem Hecht-Konzert. Hätte sie Buck gerne als Mentor? «Ja! Ich war nämlich so baff, wie er ‹umegsekklet› ist. Das könnte er mir beibringen.» Sie sei nämlich schon nach drei Songs k.o.

Andryy überrascht mit Songpremiere

Und da war ja noch eine weitere Überraschung. Vorjahressieger Andryy spielte seinen neuen Song «Auge» erstmals vor Publikum.

02:56 Video SMA-Vorjahressieger Andryy feiert eine Song-Premiere Aus SRF 3 Best Talent vom 01.05.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 56 Sekunden.