Geballte Pop-Power: Milune, Ilira und Linda Elys sind nominiert für einen Swiss Music Award in der Newcomer-Kategorie «SRF 3 Best Talent». Sie und 2024-Gewinnerin Riana gibt's jetzt im Showcase – live online und im auf Radio SRF 3.

Die Anwärterinnen auf den Thron von Letztjahressiegerin Riana sind bekannt: Linda Elys, Milune und Ilira sind für den Swiss Music Award in der Nachwuchs-Kategorie «SRF 3 Best Talent» nominiert. Damit haben sie die Chance, am 28. Mai den begehrten Betonklotz samt 10'000 Franken Fördergeld zu gewinnen.

Passend zum Thema Swiss Music Awards 2024 Riana und Baschi holen den ersten Stein

Das Voting zu den Swiss Music Awards 2025 startet am 16. April. Vorher zeigen die drei Nominierten, was sie live auf dem Kasten haben: Am Mittwoch, 2. April, spielt das Trio zusammen mit Riana ein «SRF 3 Best Talent»-Showcase in der Live Stage des SRF in Zürich.

Die Nominierten

Nach 2022 besteht das Nominee-Roster des «SRF 3 Best Talent»-SMA zum zweiten Mal komplett aus weiblichen Acts. Sie alle machen Pop – alle mit unterschiedlichen Ausrichtungen.

So ticken die drei Nominierten

Milune: Die 21-Jährige aus der Nähe von Zürich kuschelt in ihren üppig arrangierten Liedern exzessiv mit Synthies und einem Vibe à la Madison Beer – manchmal sadgirly, manchmal dancingqueeny und stets queer.

Ilira: Als Stimme zahlreicher EDM-Hits (darunter «Fading» mit Alle Farben) hat sich die 30-Jährige längst in Millionen Ohren gesungen. In ihren eigenen Stücken gibt die Musikerin aus dem Kanton Bern ebenfalls gerne Gas, kann aber auch zart oder gar Lana-Del-Rey-esk.

Linda Elys: 2021 schaffte es die Schwyzerin bis in die Top Vier von «The Voice of Germany». 2024 mauserte sich ihr Folk-Pop-Hit «House on Fire» zum meistgespielten Schweizer Radiosong des Jahres. Als Nächstes sollte die 23-Jährige mit Kacey Musgraves auf Tour gehen, finden wir.

Live-Lounge-Performances der «SRF 3 Best Talent»-Nominierten

Der Ehrengast

Vor einem Jahr war Riana ebenfalls für einen Newcomer-SMA nominiert und setzte sich schliesslich gegen Soft Loft und Shuttle durch. Die 25-Jährige kommt frisch von ihrer Support-Tour mit Dabu Fantastic (gewannen übrigens 2012 den «SRF 3 Best Talent»-Award – sie sind überall!) und zeigt beim Showcase nochmals, warum sich die Schweiz Hals über Kopf in ihren Appenzeller Mundart-Pop verknallt hat.

Der Livestream

Wer nicht am Showcase teilnehmen kann, sich aber die geballte Ladung «SRF 3 Best Talent» nicht entgehen lassen will, gibt sich den Konzertabend am 2. April ab 20:00 Uhr live in Bild und/oder Ton auf srf3.ch respektive Radio SRF 3 (wo die Pre-Show im «punkt CH» schon um 19:00 Uhr beginnt).

Am 16. April erscheint das komplette «SRF 3 Best Talent»-Showcase 2025 als Video auf Play SRF und Youtube. Und am 2. Mai wird es um 20:10 Uhr im TV auf SRF zwei gezeigt.