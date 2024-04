Inhalt

«SRF 3 Best Talent»-Showcase - Am besten live dabei sein: Hier gibt's die Showcase-Tickets

Bevor im Zürcher Hallenstadion die «Swiss Music Awards» verliehen werden, treten die drei «SRF 3 Best Talent»-Nominierten am 1. Mai 2024 zum Showcase an und zeigen, was sie live drauf haben. Spezialgast ist der letztjährige Gewinner Andryy. Hier kannst du Tickets für den exklusiven Event ergattern.