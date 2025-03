Legende: SRF

Das «SRF 3 Best Talent»-Showcase 2025 steigt am Mittwoch, 2. April, in der Live Stage des SRF in Zürich-Leutschenbach. Ab 19:15 Uhr sind die Türen geöffnet, um 20:00 Uhr startet die Show und dauert bis 22:30 Uhr. Für den kleinen oder grossen Durst vorher und zwischendurch steht eine Bar bereit.

Schon mal zum Vormerken: Das Online-Voting für die Swiss Music Awards 2025 passiert vom 16. April um 12:00 Uhr – dann werden auch die restlichen Nominierten bekanntgegeben – bis am 4. Mai um 23:59 Uhr. Am Showcase selbst wird also noch nicht gevotet, da wird einfach live gespielt.

Wer nicht am Showcase teilnehmen kann, sich aber die geballte Ladung «SRF 3 Best Talent» nicht entgehen lassen will, gibt sich den Konzertabend live in Bild und/oder Ton auf srf3.ch respektive Radio SRF 3.

Am 16. April erscheint das komplette «SRF 3 Best Talent»-Showcase 2025 als Video auf Play SRF und Youtube. Und am 2. Mai wird es um 20:10 Uhr im TV auf SRF zwei gezeigt.