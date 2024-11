Am Freitagabend, 22. November, donnert ein Indie-Paukenschlag durch Zürich: Efterklang aus Dänemark und die Schweizerin Anna Erhard teilen sich die Live Stage des SRF. Das Sounds! Showcase 2024 wird online und im Radio live übertragen.

-> Alternativer Link zum Video-Livestream

Das Sounds! Showcase geht in die zweite Runde. Nach Pablo Nouvelle mit Nativ und Sirens of Lesbos 2023 donnern dieses Jahr die Exil-Schweizerin Anna Erhard und der Dänen-Dreier Efterklang von der Live Stage des SRF in Zürich-Leutschenbach. Mehr zu den beiden Acts gibt's hier.

Wer nicht zu den Glücklichen gehört, die Tickets dafür gewonnen haben und die Indie-Darlings vor Ort beklatschen können, gibt sich das Doppelkonzert im Livestream – in Bild und Ton auf Play SRF (hier oben im Artikel!) und Audio-only auf Radio SRF 3.

Der Spass startet um 20:00 Uhr, vorher gibt's auf Radio SRF 3 bereits ein Warm-up inklusive Live-Interviews mit den auftretenden Acts.

Zu einem späteren Zeitpunkt wird das Sounds! Showcase auch im TV ausgestrahlt.