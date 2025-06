Der Ticketzischtig ist zurück! Heute verlosen wir Tickets für das Moon and Stars in Locarno.

Von Cro bis Scooter: Gewinne Tickets für das Moon and Stars

Gratis ans Lieblingsfestival – mit SRF 3!

Ja, richtig gelesen! Jeden Dienstag während des Festivalsommers verlost SRF 3 Konzert- und Festivaltickets – im Radio, auf Instagram und in diesem Artikel.

Zu gewinnen heute:

Diverse Tages-Tickets für Stehplätze am Moon and Stars in Locarno – für dich und deine Begleitung!

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden direkt informiert.