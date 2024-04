Nemo kennt nichts. Nach dem Besuch in der Sendung «Punkt CH» bastelte Nemo kurzerhand ein Kartonschild mit der Aufschrift «Malmö» und stellte sich damit vor dem Fernsehstudio auf die Strasse. Sein Ziel: Malmö, Schweden.

Mittwochabend. Nemo ist bei Radiomoderatorin Hana Gadze in der Sendung «Punkt CH» und performt den ESC-Song «The Code». Anschliessend bastelte Nemo kurzerhand ein Kartonschild mit der Aufschrift «Malmö» und stellte sich damit vor dem Fernsehstudio an die Strasse. Ziel: Malmö, Schweden. Grund: Am 9. Mai kämpft Nemo für die Schweiz im schwedischen Malmö um den Einzug ins ESC-Finale.

Update folgt.