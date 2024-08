Als Skispringer nahm Andreas Küttel 2002, 2006 und 2010 selber dreimal an olympischen Spielen teil. Nach seinem Rücktritt wanderte er nach Dänemark aus. Als Sportwissenschaftler an der Universität von Süddänemark in Odense forscht er heute unter anderem zu Karriereübergängen, mentaler Gesundheit und zum Thema «Post Olympic Blues».