Du kannst dabei sein, wenn Marc Sway am 16. Dezember ein exklusives Showcase für einen guten Zweck spielt. Das intime Konzert ist Teil der SRF-3-Solidaritätsaktion «Gib es Härz», eine Aktion gegen Gewalt an Kindern in der Schweiz und weltweit.

Zusammen für einen guten Zweck einstehen und dabei die grössten Hits von Marc Sway mitsingen: Am Montag, 16. Dezember spielt Marc Sway ein exklusives Showcase auf der SRF 3-Live Stage. Du kannst dabei sein!

Der Musiker wird zusammen mit seiner Tochter Naomi das erste Mal seinen neuen Song «Don't You» performen. Seine Hits dürfen an diesem Abend auch nicht fehlen. Wenn du dabei sein willst: Scrolle runter bis zum Formular und mit ein bisschen Glück bist du dabei.

«Gib es Härz», die Solidaritätsaktion auf SRF 3

Das exklusive Konzert findet im Rahmen der Solidaritätsaktion auf SRF 3 statt. Vor Weihnachten, vom 16. - 20. Dezember, stehen Kinder im Mittelpunkt. Zusammen mit der Glückskette sammelt SRF 3 Spenden, damit Kinder ohne Gewalt und Missbrauch aufwachsen können. Millionen von Kindern auf der Welt leiden unter häuslicher Gewalt, Kinderarbeit, Zwangsheirat und Ausbeutung. In der Schweiz gibt es jedes Jahr Tausende gemeldete Fälle von Kindesmisshandlung. Jedes zehnte Kind weltweit muss Kinderarbeit erleben.

Das Geld, das während dieser Woche gesammelt wird, fliesst zur einen Hälfte in Projekte in der Schweiz, zur anderen Hälfte in Projekte weltweit wie zum Beispiel im Sudan oder in Bangladesh.

«Gib es Härz» auf SRF 3 vom 16. bis 20. Dezember Box aufklappen Box zuklappen Du spendest, wir spielen Deinen Lieblingssong Auch in diesem Jahr spielt SRF 3 während der gesamten Solidaritätsaktion eure Musikwünsche. Gegen eine Spende kannst Du Deinen Lieblingssong wünschen, den wir am Radio spielen. Ersteigere Dir was Während der gesamten Woche versteigern Schweizer Musikerinnen und Musiker tolle Geschenke. Höre Radio SRF 3 und biete mit, wenn Hecht Konzerttickets oder Manillio ein exklusives Package versteigern. Die gesamten Beträge werden in den Spendentopf einbezahlt

So kannst Du beim Showcase mit Marc Sway dabei sein

Die Tickets für das Showcase am Montag, 16. Dezember kannst Du gewinnen. Melde dich an und mit ein bisschen Glück bist Du mit dabei. Am Showcase kannst Du via Kollekte spenden und die Projekte gegen Gewalt an Kindern unterstützen.

Teilnahmeschluss ist der 4. Dezember 2024. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden persönlich benachrichtigt.