Der «SRF 3 Best Talent»-Jahressieger 2023 hat gerade sein Debütalbum «Wänn du da bisch» veröffentlicht. Es sind sehr viele persönliche Songs auf der Platte gelandet und er hat versucht, sich nicht an Trends zu orientieren, erzählt er. «Ich wollte so Musik machen, wie sie mir am besten gefällt. So, dass ich sie hoffentlich auch in 20 Jahren noch cool finde», sagt der Winterthurer im «punkt CH».

