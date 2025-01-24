Alle gegen einen! So (pädagogisch) läuft es normalerweise bei der «SRF 3 WochenRundShow». Diesen Samstag treten ausnahmsweise gleich zwei prominente Gäste im News-Quiz in sechs Spielrunden gegen die Hörerinnen und Hörer an. Zudem werden zwei besondere Geschenke vergeben.

Die «SRF 3 WochenRundShow» ist wie die Suppe am letzten Skilagertag: Alles kommt nochmals auf den Teller. Von Sport über Gesellschaft, Politik, Kultur und Musik – in sechs Spielrunden wird das Wissen der Woche abgefragt. Man muss nicht gut, sondern einfach besser als die beiden prominenten Gäste im Studio sein. In jeder Spielrunde tritt eine Hörerin oder ein Hörer gegen unseren Studiogast oder unsere Studiogästin an.

Zu Gast diese Woche: Andy Egli und Christian Stucki

Diesen Samstag haben wir ausnahmsweise zwei Gäste in der WochenRundShow: Der ehemalige Nati-Spieler Andy Egli und der Schwingerkönig Christian Stucki.

Beide waren Teil der SRF-Sendung «Champion der Champions» - und erzählen am Samstag von ihrer gemeinsamen Zeit dorf. Bei «Champion der Champions» waren sie Gegner - am Samstagnachmittag in der WochenRundShow wollen sie gemeinsam gewinnen.

Legende: Das Geschenk: zwei Leibchen Christian Stucki bringt ein exklusives Schwingerhemd und Andy Egli ein Cup-Final-Shirt von Xamax mit. ZVG

