Alle gegen einen! So (pädagogisch) läuft es normalerweise bei der «SRF 3 WochenRundShow». Jeden Samstag treten prominente Gäste im News-Quiz in sechs Spielrunden gegen die Hörerinnen und Hörer an. Zudem werden besondere Geschenke vergeben.

Die «SRF 3 WochenRundShow» ist wie die Suppe am letzten Skilagertag: Alles kommt nochmals auf den Teller. Von Sport über Gesellschaft, Politik, Kultur und Musik – in sechs Spielrunden wird das Wissen der Woche abgefragt. Man muss nicht gut, sondern einfach besser als die beiden prominenten Gäste im Studio sein. In jeder Spielrunde tritt eine Hörerin oder ein Hörer gegen unseren Studiogast oder unsere Studiogästin an.

Zu Gast diese Woche: «Arena» Moderator Sandro Brotz

Der Moderator der wichtigsten Politik-Sendung der Schweiz «Arena» ist schon seit Jahrzehnten als Journalist in der Medienlandschaft unterwegs. Vor seinen Tätigkeiten beim SRF (Rundschau) hatte er verschiedenste Rollen bei Radio und Print. Wir lernen den Streitschlichter der Schweizer Politik und Kaktus-Liebhaber (was er hat ein Kaktus-Tattoo?!) diese Woche kennen und testen, ob er nebst dem politischen Alltag auch die Fussballresultate und Insta-Feeds der Stars abcheckt….

Legende: Zu gewinnen gibt es Sandros Lieblingskaktus zvg. Sandro Brotz

Wie kann ich mitmachen? Box aufklappen Box zuklappen Du kannst in der «SRF 3 WochenRundShow» gegen unsere prominenten Gäste antreten. Gemeinsam spielen die Hörerinnen und Hörer in jeweils einer von sechs Quizrunden um Ruhm und Ehre. Oder du bewirbst dich für das Gastgeschenk. Via Kontaktformular direkt ins Studio

direkt ins Studio Per WhatsApp

