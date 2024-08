Ende September kommen rund 1000 Künstlerinnen und Künstler im KKL Luzern anlässlich des World Band Festivals zusammen. So entsteht ein buntes Programm von Blasmusik aus aller Welt. Hier gibt es Tickets für zwei Konzerte zu gewinnen.

Dieses Jahr feiert das World Band Festival sein 25-jähriges Bestehen. Seit den Anfängen im Jahr 1999 erfreut sich das Festival wachsender Beliebtheit. Angefangen mit vier Konzerten und rund 9000 Besuchenden ist es inzwischen das bedeutendste Festival in Europa in diesem Bereich. So wuchs auch die Anzahl Besuchende auf 18'000 bis 20'000 Menschen.

Das World Band Festival findet vom 21. bis 29. September 2024 statt. Hier geht es zum Programm.

SRF Musikwelle verlost Tickets der besten Kategorie für das Konzert der «Big Band Matinee» am 22. September 2024, um 11 Uhr und Tickets der besten Kategorie für das Konzert der «Oberkrainer Alpenklänge» am 26. September 2024, um 19.30 Uhr.

Füllen Sie das Formular aus und mit etwas Glück sind Sie mit dabei.