SRF Musikwelle spielt Ihre Lieblingssongs vom ESC. Zusammen mit unserer Hörerschaft möchten wir die besten ESC-Songs der vergangenen Jahrzehnte finden und in Nostalgie schwelgen.

Jede Woche wird über verschiedene Dekaden vom Eurovision Song Contest abgestimmt. Diese Woche konzentrieren wir uns auf die 50er und 60er-Jahre.

Lys Assia mit «Refrain» – 1956

«Refrain» von Lys Assia war das Siegerlied des ersten Eurovision Song Contest 1956 in Lugano, Schweiz. Die romantische Ballade wurde auf Französisch gesungen und thematisiert Sehnsucht und Erinnerungen an die Liebe. Lys Assia, die erste ESC-Gewinnerin, wurde damit zur Legende der Eurovision-Geschichte.

Franca Di Rienzo mit «Nous Aurons Demain» – 1961

«Nous Aurons Demain» von Franca Di Rienzo war der Schweizer Beitrag beim Eurovision Song Contest 1961 in Cannes. Die hoffnungsvolle Ballade erreichte den 3. Platz mit 16 Punkten. Der Song gehört zur klassischen Chanson-Tradition und vermittelt eine optimistische Botschaft über die Zukunft.

Esther Ofarim mit «T'En Vas Pas» – 1963

Esther Ofarim trat mit «T’En Vas Pas» am Eurovision Song Contest 1963 in London auf. Die melancholische Ballade erreichte den 2. Platz mit 40 Punkten. Esther Ofarims gefühlvoller Gesang machte das Lied unvergesslich, doch sie unterlag knapp dem dänischen Beitrag «Dansevise».

Paola mit «Bonjour, Bonjour» – 1969

Mit «Bonjour, Bonjour» trat Paola für die Schweiz am Eurovision Song Contest 1969 in Madrid an. Das fröhliche Chanson erreichte den 5. Platz mit 13 Punkten. Der Song, der eine optimistische Botschaft vermittelt, wurde positiv aufgenommen und gehört zu den charmanten Beiträgen jener Zeit.

Die ESC-Lieder, die zur Auswahl stehen, sind von Montag bis Donnerstag jeweils um 13.40 Uhr zu hören. Wenn sie bei der Abstimmung mitmachen, bekommen sie zudem jede Woche die Chance einen Preis zu gewinnen. Wir verlosen 4x ein Digitalradio von «PURE» im Wert von über 60 Franken.

Ihren Favoriten können Sie von Montag bis Donnerstag über das Formular mitteilen. Das Siegerlied wird dann jeweils am Freitag um 13.40 Uhr bekannt gegeben. Zudem verkündigen wir freitags jeweils den Gewinner oder die Gewinnerin der Woche. Viel Glück!