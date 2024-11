Folklorenachwuchs 2024 - Wer wird Siegerin oder Sieger beim Folklorenachwuchs-Wettbewerb?

Am Samstag, 16. November, stellen sich junge Volksmusik-Talente der Fachjury des Folklorenachwuchswettbewerbs 2024 in der Mehrzweckhalle Utzenstorf BE. Hier beweisen die Jugendlichen ihr Können in den Sparten Jodel, Alphorn und Instrumental.