Einen Namen gemacht hat sich der heute 66-jährige Immenseer vor allem als Dirigent der Blaskapelle Rigispatzen. 2003 übernahm er die musikalische Leitung der Blaskapelle und blieb ihr 14 Jahre lang treu. Das vorwiegend böhmische Repertoire hat er stetig mit Eigenkompositionen erweitert.

Der «Goldene Violinschlüssel» Box aufklappen Box zuklappen Der Verein «Goldener Violinschlüssel» würdigt seit 1979 jedes Jahr das Lebenswerk mit der höchsten Auszeichnung in der Schweizer Volksmusik, dem «Goldenen Violinschlüssel». Dieses Jahr geht er an Very Rickenbacher.

Für das 50-Jahr-Jubiläum der Blaskapelle im Jahr 2006 schrieb Rickenbacher die Polka «Ein halbes Jahrhundert». Was damals niemand ahnte, geschah zu Recht. Diese Polka wird heutzutage von fast allen Blaskapellen in der Schweiz, in Deutschland, den Niederlanden und Österreich regelmässig an Konzerten gespielt.

Very Rickenbacher ist es damit gelungen, wovon jeder Komponist träumt, er hat einen Welthit geschrieben.

Volksmusik in die Wiege gelegt

Bei den Rickenbachers aus Immensee (SZ) wurde Volksmusik grossgeschrieben. Der Vater trat als Schwyzerörgeler auf, die Mutter jodelte. Very Rickenbacher war das jüngste von neun Kindern. Auf Zureden seines Bruders Balz besuchte der junge Very einen Jungbläserkurs, wo er das Tenorhorn erlernte. 1975 lotste ihn sein Bruder Balz in die Blaskapelle Rigispatzen.

Von nun an stand für Very Rickenbacher nebst dem Lehrerseminar die Blasmusik im Zentrum seines Lebens. 1984 übernahm er seinen ersten Dirigentenposten bei der Musikgesellschaft Immensee, 2003 wurde er musikalischer Leiter der Blaskapelle Rigispatzen aus Küssnacht am Rigi. Danach übergab er die Blaskapelle seinem Sohn Roland.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Volksmusik Very Rickenbacher legt sein Amt nieder 29.02.2024 Mit Audio

Preisverleihung

Die Preisverleihung findet am 12. Oktober 2024 in Küssnacht am Rigi im Monséjour-Zentrum am See statt.