Am 26. Oktober 2024 treten fünf Volksmusik-Formationen in der Live-Stage der Radio Hall Zürich in der Sendung «Potzmusig» auf. Mit etwas Glück kommen Sie in den Genuss der Konzerte.

Erleben Sie die Volksmusikerinnen und Volksmusiker so nah wie noch nie. Am Samstag, 26. Oktober lädt SRF Musikwelle von 14 bis 16 Uhr fünf Formationen in die Live-Stage am Leutschenbach. Nebst einer musikalischen Kostprobe wird's auch persönlich. Moderatorin Renate Anderegg fühlt den Musikerinnen und Musikern auf den Zahn.

Als Teil des Publikums bekommen Sie zudem mit, was hinter einer Sendungsproduktion für Radio und Fernsehen steckt. Das Spektakel wird aufgenommen und am Samstag, 2. November 2024 am Radio und am Samstag, 23. November im TV ausgestrahlt. Diese Formationen stehen am 26. Oktober auf der Bühne:

Die Bischofszeller Böhmischen : Eine zehnköpfige Blaskapelle, die sich der südböhmischen Blasmusik verschrieben hat.

Die Alpstää-Nixe: Eine Kapelle aus vier Frauen, die «gepflegte und löpfige Appenzellermusik» interpretieren.

3fach Hirsche: Das Trio produziert urchige und lüpfige Ländlermusik aus dem Entlebuch.

Willis Wyberkapelle: Der Toggenburger Willi Valotti hat sich mit drei Musikerinnen zusammengetan – und so ist ein Quartett mit verschiedenen Stilrichtungen entstanden.

Geschwister von Niederhäusern: Die Geschwister Ameli, Nadja und Francin haben einen im SRF ausgestrahlten Nachwuchswettbewerb im Jodeln gewonnen.

Um an der Verlosung für die «Potzmusig»-Livesendung teilzunehmen, füllen Sie das unten stehende Formular aus. Viel Glück!

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden persönlich von uns benachrichtigt.