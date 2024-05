Das Eidgenössische Trachtenfest findet nun schon zum dritten Mal in Zürich statt. Vom 28. bis 30. Juni verwandelt sich die Innenstadt in ein buntes Meer aus Trachten. Auf sieben Bühnen und vier Festplätzen können die Besuchenden das Schweizer Brauchtum hautnah miterleben.

Volkstanz, musikalische Unterhaltung und Zusammensein

Das Programm reicht von Volkstänzen über Chor- und Ländlermusik bis zu einer Trachtenausstellung. Auf dem Bürkliplatz kommt das Publikum am Freitagabend beispielsweise in den Genuss der Swiss Armed Forces Big Band oder des Quartett nÖRGELER. Am Samstagabend wiederum sorgen unter anderem die Lenglerkapellä aus dem Prättigau und Oesch's die Dritten für musikalische Unterhaltung auf dem Bürkliplatz.

Ein weiteres Highlight des Eidgenössischen Trachtenfests ist der grosse Festumzug am Sonntagnachmittag. Von 14 bis 16 Uhr ziehen 54 Formationen durch die Innenstadt.

Für den Festplatz auf dem Bürkliplatz verlosen wir zwei Tische an acht Plätzen. Darin enthalten sind ein Trockengedeck und ein Festpin. Machen Sie an der Verlosung mit und seien Sie mit etwas Glück am Volksfest in Zürich dabei.