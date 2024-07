Am Samstag, den 10. August findet in Naters VS das Genderbüebu Openair statt. Mit etwas Glück gewinnen Sie Tickets.

Die Genderbüebu sind seit nun schon mehr als 20 Jahren in der Ländlermusik verankert.



Im Rahmen der «Geit de scho…» Tour machen die Genderbüebu auch Halt in Naters und feiern den Abschluss der Tournee ! Mit einem grossen Open Air wird in der Festwiese Stapfen in Naters das grosse Highlight stattfinden. Mit etwas Glück gewinnen Sie Tickets. Füllen Sie dafür das untenstehende Formular aus.



Als Gäste treten ausserdem einige bekannte Formationen und Interpreten aus der Ländler- und Schlagerbranche auf

Programm:

11.30 Uhr, Gemischte Jodelgruppe Bärgarve, Naters

12.30 Uhr, Rusch Büeblä

14.00 Uhr, Marc Tschanz

15.30 Uhr, Trio Vollgas

17.00 Uhr, z' Hansrüedi

18.30 Uhr, Ländlergiele Hubustei

20.00 Uhr, Genderbüebu

23.00 Uhr, Volxrox

Weitere Highlights: