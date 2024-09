Schon in seiner Jugend schlug Carlo Brunners Herz für die Volksmusik. Als 13-jähriger Bube wurde er in die volkstümliche Sendung «Für Stadt und Land» von SRF eingeladen. Zwei Jahre später gründete der Volksmusiker die Kapelle Carlo Brunner.

Das Interesse für die Volksmusik kommt nicht von irgendwoher: Brunner wuchs in einer musikalischen Familie auf. Schon sein Vater Ernst Brunner war jahrelang als Volksmusiker tätig und spielte ebenfalls Klarinette. Sohn und Vater haben sogar mehrere Jahre zusammen musiziert. Schwester Maja Brunner ist als Sängerin und Schauspielerin tätig. Brunner erinnert sich gut an den grossen gemeinsamen Erfolg mit seiner Schwester. 1987 haben die Geschwister die zweite Ausgabe des Grand Prix der Volksmusik gewonnen, mit dem Lied «Das chunt eus Spanisch vor».

«Wir waren völlig überrumpelt», erinnert sich der Volksmusiker. Maja Brunner sang an diesem internationalen Wettbewerb Schweizerdeutsch und die Instrumentalisierung des Stücks sei eher einfach – nicht unbedingt eine Kombination, die den grossen Erfolg versprochen hätte. Doch: «Maja war so bestechend und hat auf allen Linien überzeugt», schmunzelt Brunner.

Zu diesem Zeitpunkt stand die Formation noch völlig in den Anfängen. «Wir hatten noch keine CD aufgenommen und konnten den Medienschaffenden nicht einmal eine Pressemappe anbieten», berichtet Brunner lachend. Kurz nach dem Sieg hätten sie Titel dann doch noch eingespielt und als Single herausgebracht. Diese erhielt bereits im Vorverkauf Goldstatus.

Die Superländlerkapelle – eine Erfolgsgeschichte

Inzwischen gilt Brunner als einer der ganz Grossen in der Schweizer Ländlermusikszene. Nebst seinem Talent als Klarinetten- und Saxophonspieler gilt er auch als begnadeter Komponist. Der Musiker hat über 3000 Titel komponiert.

02:52 Video Kapelle Carlo Brunner - Oli Inclusive Aus Potzmusig vom 13.07.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 52 Sekunden.

Seine Superländlerkapelle ist eine der gefragtesten Formationen der Schweizer Volksmusikszene. Die sechsköpfige Kapelle kombiniert Ländlermusik mit Swing und Jazz. Damit schlug Brunner im Jahr 1987 einen neuen musikalischen Weg ein. Ihr Album «Aller guten Dinge sind traditionell 3» schaffte es im Jahr 2021 in die Schweizer Album-Hitparade. Daneben ist Brunner aber immer noch mit der Ländlerkapelle Carlo Brunner unterwegs, die er als 15-Jähriger gründete.

Neues Album als Geschenk zum 70. Geburtstag?

Nun hat die Ländlerkapelle ein neues Album in der Pipeline, das sie scherzhaft «Carlo und sini Buebe» nennt. Damit spielen die sechs Herren auf den Altersunterschied innerhalb der Kapelle an. «Der Älteste unserer Formation ist 20 Jahre jünger als ich, sie könnten also theoretisch alle meine Buben sein», lacht Brunner und ergänzt, der Name passe gar nicht so schlecht. Er habe tatsächlich etwas die Papi-Funktion inne.

Legende: Sogar im Ständerat hat Carlo Brunner schon gespielt – zusammen mit seinem Klarinettisten Philipp Mettler. Im November 2020 traten sie für den neugewählten Ständeratspräsident Alex Kuprecht auf. Keystone/Alessandro della Valle

Das Spezielle am neuen Album: Fast jedes Stück ist einer bestimmten Person gewidmet. Einer der Titel heisst «Herbert Häfeli» – ein grosser Fan der Formation. Mit der Widmung will Brunner danke sagen für die langjährige Unterstützung des Anhängers. «Es sind schöne Momente, wenn der ganze Saal im Refrain »Herbert Häfeli» trällert», sagt Brunner und ergänzt, dass sich sein Fan natürlich riesig über diese Widmung freut.

Ans Aufhören ist nicht zu denken

In seiner langjährigen Karriere hat Brunner immer wieder neue Ideen umgesetzt. Für sein kreatives Schaffen wurde er mit dem Goldenen Violinschlüssel sowie mehrfach mit dem Prix Walo ausgezeichnet. Doch ans Aufhören denkt der 69-Jährige noch nicht. Seine Fans freut es.

Carlo Brunner geniesst seine Pension – was aber nicht bedeutet, dass er auf der faulen Haut liegt. Noch heute übt der fast 70-Jährige jeden Tag mindestens eine halbe Stunde auf seiner Klarinette. Es werde nicht einfacher mit dem Alter. «Wenn man in meinem Alter noch viele Auftritte hat, muss schauen, dass man in Form bleibt», schmunzelt er.

Auch neben der Musik ist der Pensionär aktiv und schwingt sich gerne auf sein Fahrrad. Vor Kurzem sei er gestürzt und habe vier Rippen gequetscht, eine davon ist gebrochen. Das hält Brunner aber nicht davon ab, immer noch Konzerte zu spielen. Die grosse Leidenschaft für die Volksmusik ist ihm noch immer anzusehen.