Love is in the air!

Valentinstag steht bald vor der Tür und wir möchten auch dieses Jahr für euch eine Runde Amor spielen!

Habt ihr noch kein «Schätzeli» mit dem ihr Valentinstag, oder generell das Leben feiern könnt? Kein Problem! SRF Virus verkuppelt am Valentinstag live am Radio zwei glückliche Auserwählte! Ein Blind Date der ganz speziellen Art. Auf der Suche nach der wahren Liebe? Dann sendet uns eine Whatsapp Nachricht auf 079 909 13 33 und lasst uns wissen, dass ihr an diesem Date-Experiment teilnehmen möchtet.

Vielleicht habt ihr schon euren «Valentinstag-Bae» gefunden und wisst noch nicht, wie ihr ihn/sie auf eine besondere Art überraschen sollt? We got you! Sendet uns eure Liebesbotschaften per Sprachnachricht an 079 909 13 33 und wir spielen eure Grüsse am Valentinstag live am Radio. Lasst euren Gefühlen freien Lauf!

Love is in the air and we are here to spread it!