Die Idee - Costa Rica – Artenvielfalt mit Audio-Daten bestimmen

Im Regenwald von Costa Rica haben Forschende der ETH Zürich in rund 16 Jahren unglaubliche Mengen an Audio-Daten gesammelt. Daraus hören sie, wie es um die Artenvielfalt steht, wie sie sich verändert und könnten so die Biodiversitäts-Forschung revolutionieren.