Seit der Krieg so nah ist, hat sich auch die Diskussion um Sicherheit in der Schweiz und der Blick auf die Armee verändert.

In der Wochenserie besucht «10 vor 10» die Rekrutenschule und fragen, wie sich die Armee in den letzten Jahren weiterentwickelt hat und welche Gedanken und Bilder junge Menschen im Hinterkopf haben, wenn sie für den Ernstfall ausgebildet werden.

Montag 5.8.2024, auf SRF1: «10 vor 10» in der RS – Teil 1: Umgang mit Waffe

Es ist die sechste Woche für die Rekrutinnen und Rekruten der Infanterie Rekrutenschule 11 in St. Gallen. Sie werden an ihre Hauptaufgabe herangeführt: Das Gefecht. Wir zeigen, wie die jungen Erwachsenen in der Ausbildung auf heikle, möglicherweise reale Einsätze vorbereitet werden, etwa auch das Töten oder Getötet-werden.

Dienstag 6.8.2024, auf SRF 1: «10 vor 10» in der RS – Teil 2: Frauen in der Armee

Gesamtschweizerisch sind weniger als 2 Prozent der Armeeangehörigen Frauen. In der Rekrutenschule Neuchlen in Gossau sind es mit rund 4 Prozent etwas mehr. Weshalb es nicht gelingt, mehr Frauen für die Armee zu begeistern, wollen wir bei der Nachtübung herausfinden, wo wir mit einer Rekrutin, einer Frau Wachtmeister und einer Frau Leutnant sprechen.

Mittwoch, 7.8.2024, auf SRF1: Serie «10 vor 10» in der RS – Teil 3: Konfrontation mit dem Feind

Die Konfrontation mit dem Feind muss geübt werden. Die Rekrutinnen und Rekruten lernen im Übungsdorf, wie man vorrückt, ein Haus einnimmt und müssen sich überlegen: «Wäre ich bereit, zu schiessen?»..

Donnerstag, 8.8.2024, auf SRF1: Serie «10 vor 10» in der RS – Teil 4: Secondos in der Armee

Etwa ein Drittel aller Armeeangehörigen haben einen Migrationshintergrund. Auffallend ist, dass viele Secondos besonders begeistert sind von der Armee. Wir haben auf dem Waffenplatz gefragt, warum viele Secondos und Doppelbürger sehr motivierte Soldaten sind.

Freitag, 9.8.2024, auf SRF1: Serie «10 vor 10» in der RS – Teil 5: Stress in der Armeeküche

Ohne Mampf kein Kampf. Die Moral der Truppe hängt nicht unwesentlich davon ab, was auf dem Teller, bzw. in der Gamelle landet. Wir haben den Küchenchef der Kaserne Herisau an einem stressigen Freitagvormittag begleitet und gefragt, was es zu essen gibt.