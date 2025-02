Das Moderationsduo an der Luzerner Fasnacht

«Rüüdig verreckte Tage»: Die Luzerner Fasnacht ist für die einheimischen Fasnächtlerinnen und Fasnächtler das Highlight des Jahres. Durch den Güdismontag-Umzug auf der Luzerner Seebrücke leiten der fachkundige und eingefleischte Fasnächtler Sämi Deubelbeiss und die Moderatorin Fabienne Gyr.

Der Startschuss fällt am Schmutzigen Donnerstag: Um Punkt 05.00 Uhr beginnt die Luzerner Fasnacht mit der feierlichen Ankunft von Bruder Fritschi und seiner Familie über den Vierwaldstättersee. Trommelwirbel und Jubel hallen durch die Stadt, während dieser magische Moment den Auftakt zu Tagen voller Farben und Lebensfreude markiert.



Monatelang haben die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler mit Leidenschaft ihre kunstvollen Masken – die «Grinde» – und prachtvollen Kostüme geschaffen. In Garagen und Scheunen erschufen die Umzugsgruppen Umzugswagen mit fantasievollen Sujets, die humorvoll oder kritisch aktuelle Themen aufgreifen, und die sie am Güdismontag-Umzug präsentieren.



Die «Guggenmusigen» haben fleissig geübt und füllen die Gassen mit schrägen, mitreissenden Klängen, die niemanden stillstehen lassen. Damit auch die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause die Lebenslust der Fasnächtlerinnen und Fasnächtler spüren können, überträgt SRF den Güdismontag-Umzug live ab 14.00 Uhr.