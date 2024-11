Verschiedene Moderatorinnen und Moderatoren von SRF, RTS, RSI und RTR tauschen diese Woche ihre Arbeitsplätze mit Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Sprachregionen. So übernimmt am Donnerstag, 21. November 2024, SRF-Journalistin Florence Fischer die Moderation der französischsprachigen Sendung «Couleurs locales» bei RTS. Am Freitag steht Bundeshaus-Redaktor Curdin Vincenz für die rätoromanische Sendung «Telesguard» vor der Kamera, und «Schweiz aktuell»-Moderatorin Katharina Locher begrüsst das italienischsprachige Publikum in der RSI-Sendung «Il Quotidiano».

Im Gegenzug moderiert die Tessiner Kollegin Sandy Sulmoni am Freitag um 19 Uhr «Schweiz aktuell» auf SRF. Anstelle der üblichen «Tagesschau» aus Zürich werden die Zuschauerinnen und Zuschauer im Anschluss um 19.30 Uhr von der RTS-Moderatorin Fanny Zürcher aus dem Studio in Genf über die wichtigsten Schlagzeilen des Tages informiert. Die «Tagesschau» hingegen wird von Michael Rauchenstein moderiert und bei RTS ausgestrahlt.

Mit diesen Programmwechseln ermöglicht die SRG der Schweizer Bevölkerung, das Weltgeschehen aus der Perspektive der anderen Sprachregionen zu erleben. Dies unterstreicht unser ganzjähriges Engagement für den nationalen Zusammenhalt. Über den SRG-Dienst «dialog» können Sie jede Woche mit Personen aus allen Regionen der Schweiz zu einem ausgewählten Thema debattieren – dank Übersetzung ganz ohne sprachliche Hürden.