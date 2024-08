Die elektronischen Medien in der Deutschschweiz feiern ihren 100. Geburtstag. Vom 23. August bis 1. September 2024 rückt SRF im Rahmen des Schwerpunkt «Faszination Medien» die vielfältigen Aufgaben und Facetten von Radio, TV und Onlinemedien in den Fokus – im Programm und an drei Erlebnistagen in Basel, Bern und Zürich. Seien Sie dabei!

Freitag, 23. August 2024 – SRF Erlebnistag Bern: «Tagesgespräch Plus»

Erleben Sie im Radiostudio Bern, wie eine Livesendung entsteht: Unter anderem zu Gast ist Monique Furrer – die erste Frau, die eine Schweizer Nachrichtensendung am Radio gelesen hat.

Donnerstag, 29. August 2024 – SRF Erlebnistag Basel: «rec.» und «Impact» live auf der Bühne

Melden Sie sich hier, wenn Sie digital affin sind und sich dafür interessieren, wie Formate wie «rec.» oder «Impact» entstehen. Wir ermöglichen Ihnen am Standort Basel einen spannenden Austausch mit den Macherinnen und Machern.

Samstag, 31. August 2024 – SRF Erlebnistag Zürich: SRF hautnah erleben

Vom Podcast «Comedymänner» über die finale Staffel «Tschugger» bis zur Live-Sportsendung. Werfen Sie einen Blick hinter unsere Kulissen und erleben Sie SRF-Formate für einmal hautnah am Standort Zürich Leutschenbach.