«Persönlich» ist die erste Live-Radio-Talksendung der Schweiz und wird jede Woche von über 400'000 Hörerinnen und Hörern am Radio verfolgt. Auf Radio SRF 1 wird die Talksendung 2024 wie gewohnt jeden Sonntagmorgen produziert und von verschiedenen Standorten in der ganzen Deutschschweiz live und mit Publikum vor Ort ausgestrahlt. Die TV-Produktion wird in diesem Jahr nach zwei Staffeln nicht weitergeführt.

Eine Übersicht über die Veranstaltungen finden Sie gerne hier: Daten und Sendeorte «Persönlich»